В больнице Семашко готовят к открытию новое отделение

25.1.2023 | 15:30 Медицина, Новости

О планах в интервью «Орловскому информбюро» рассказал главный врач Павел Сергеев.

Фото Департамента здравоохранения Орловской области

Открыть отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушениями центральной нервной системы намерены уже в этом году.

«Идут подготовительные работы. Практически отремонтировано отделение. Закуплено все необходимое оборудование. Сейчас идет процесс получения лицензии. Наши два врача и две медицинские сестры проходят обучение, чтобы они могли оказывать необходимую помощь», — сообщил главврач.

По словам Павла Сергеева, ему не пришлось искать единомышленников. Коллектив слажен и настроен на развитие. Кроме того, в свое время Павел Сергеев отработал врачом-урологом около семи лет в больнице им. Н.А. Семашко.

«Коллектив практически для меня родной», — отметил новый главврач.

Напомним, руководство в больнице сменилось в декабре 2022 года. Ранее Павел Сергеев возглавлял Поликлинику №2 города Орла. До этого трудился в департаменте здравоохранения Орловской области начальником профильного управления. Также руководил одной из центральных районных больниц.

ИА «Орелград»

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