В Ливнах треть закупок «отдали» единственному поставщику

25.1.2023 | 8:06 Новости, Экономика

В райцентре подвели итоги аудита в сфере закупок.

Аудит в сфере закупок за 2021 год и 9 месяцев 2022 года провела Контрольно-счетная палата города Ливны. Недавно отчет появился в открытом доступе. Согласно ему, в 2021 году для муниципальных нужд города Ливны было проведено закупок на общую сумму 565,396 миллиона рублей, или на 29,3 процента больше, чем в 2020 году. Из общего объема закупок товаров, работ, услуг в 2021 году конкурентными способами (открытый конкурс, электронный аукцион, запрос котировок в электронной форме) было размещено закупок на 394,891 миллиона рублей, что составляет 69,8 процента от всех проведенных процедур.

«Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2021 году размещены на сумму 170,504 миллиона рублей, что составляет 30,2 процента в общем объеме закупок, — отмечено в отчете КСП. — Основная доля закупок товаров, работ, услуг приходится на закупки управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города. В 2021 году управлением ЖКХ заключено муниципальных контрактов на общую сумму 307,597 миллиона рублей, что составляет 56,3 процента от общего объема закупок муниципального образования. По сравнению с 2020 годом размер закупок увеличился на 38,2 процента».

В структуре закупок управления ЖКХ наибольший удельный вес заняли конкурентные закупки — 90,7 процента. Таким образом, закупки у единственного поставщика в данном случае составили 9,3 процента. Также в КСП подсчитали, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 36,7 процента увеличился объем закупок управления муниципального имущества, который составил 22,417 миллиона. Данный рост связан с приобретением четырех квартир в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны, из аварийного жилищного фонда». На них было потрачено 9,998 миллиона рублей, тогда как в 2020 году подобных расходов не было вообще.

«Наибольший удельный вес в общем объеме закупок товаров, работ, услуг, как и в предыдущие отчетные периоды, в 2021 году занимают закупки, связанные со строительными работами, включая ремонт дорог, текущий и капитальный ремонт, — продолжают в КСП. — В 2021 году по сравнению с 2020 годом отмечается рост закупок, связанных со строительными работами на 16,5 процента. Данные закупки за 2021 год составили 254,192 миллиона рублей, или 46,5 процента всех закупок».

ИА «Орелград»

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