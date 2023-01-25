В Орле вручили Орден Мужества семье погибшего Героя

Церемония прошла в лицее №18, где учатся его дети.

Сергей Комиссаров – отец четырех детей, младшей еще нет трех лет. Служил в ВДВ. Воевал на Северном Кавказе. Был награжден медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть». В последнее время работал промышленным альпинистом. В том числе и его руками восстановлены купола Успенского собора Орла (Михаило-Архангельского собора). В начале лета мужчина подписал контракт и отправился в зону СВО. Через месяц, 3 июля, в лесу группа столкнулась с численно превосходящим противником. Сергей Комиссаров получил пулевое ранение, затем рядом разорвался снаряд.

Жена Екатерина поделилась воспоминаниями о погибшем супруге.

«У Сережи была любимая цитата. Он говорил: «Нет больше той любви, как если кто положит жизнь свою за други своя». Действительно верил в Бога, верил в любовь к семье, к своей Родине и до конца жил так, как верил», — цитирует жену Героя пресс-служба администрации Орла.

Правительственную награду вручал военный комиссар Свердловского и Покровского районов Евгений Капленко. В память о Сергее Комиссарове в музее лицея №18 будет открыта экспозиция.

ИА «Орелград»