ГК ОДСК вошла в ТОП-5 застройщиков Черноземья

26.1.2023 | 11:18 Новости компаний, Рекомендуем

Рейтинг по объемам текущего строительства подготовил «Коммерсантъ-Черноземье».

В лидерах воронежские застройщики, которые работают в городе-миллионнике, районах крупной области и соседних регионах. На пятом месте ГК ОДСК, куда входит «Орелстрой». По данным Единого ресурса застройщиков, на январь 2023 года объем текущего строительства холдинга составляет более 110 тыс. кв. м. Стоит учесть, что в Орле всего около 300 тысяч жителей.

ОДСК в лидерах не только в Орловской области, но по объемам обошел коллег из Белгородской, Курской, Тамбовской, Липецкой областей. В последнем регионе группа компаний занимает девятое место с 14 тыс. кв. м. В планах же построить 242 тыс. кв. м.

Реклама. Рекламодатель — ПАО «Специализированный Застройщик «Орелстрой». Сайт — orelstroy.ru.

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Орелград. 2023 год

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