Клычков получил благодарность за вакцину

Оглашена статистика благодарностей, поступивших орловским чиновникам.

В четвертом квартале 2022 года с учетом установленных сроков чиновниками областной администрации было рассмотрено 2914 письменных обращений. Из них 1145, или 39,3 процента, были поставлены на контроль губернатором, его заместителями, руководителями департаментов. Такие данные приведены в отчете администрации губернатора и правительства Орловской области. В ведомстве также отмечают, что 110 обращений было рассмотрено совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований, причем 18 из них — с выездом на место.

Администрация губернатора также сообщает, что в своих обращениях, поступивших за указанный период, жители региона также выражали благодарность за оперативное решение поставленных вопросов. Всего в четвертом квартале 2022 года поступила 31 благодарность, в том числе пять — лично губернатору Андрею Клычкову. В частности, его поблагодарили за оказанное содействие по вопросам проведения ремонта проезжей части автомобильной дороги по улице Ямской в городе Болхове и строительства автомобильной дороги в селе Алексеевка Покровского района.

Также личная благодарность поступила губернатору за содействие в льготном лекарственном обеспечении жителей города Орла и обеспечении Красненского фельдшерско-акушерского пункта Залегощенской центральной районной больницы лекарственным препаратом для вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Кстати, еще две подобные благодарности поступили в адрес руководителя департамента здравоохранения Игоря Петчина – орловцы также поблагодарили его за оказанное содействие в решении вопросов льготного лекарственного обеспечения.

Кроме того, рядовым сотрудникам департамента здравоохранения Орловской области и подведомственных медицинских учреждений региона поступило 11 благодарностей за решение вопросов лекарственного обеспечения, лечение и оказание медицинской помощи и др. Добавим, что в четвертом квартале минувшего года наибольшее количество обращений, поступивших в областную администрацию, было связано именно с социальной сферой – 1131, или 52,5 процента от общего объема обращений.

Из них 632 обращения граждан касались непосредственно вопросов здравоохранения. Так, орловцев интересовали вопросы лекарственного обеспечения, предоставления санаторно-курортных путевок, установления групп инвалидности, направления граждан на обследование и лечение в федеральные медицинские центры, а также обеспечения инвалидов средствами реабилитации и выплат медицинским работникам.

ИА «Орелград»