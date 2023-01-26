«Охоту» на нетрезвых водителей объявили под Орлом

Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» провели в Свердловском районе.

В Орловской области в Свердловском районе сотрудники Госавтоинспекции организовали профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Как уточнили в региональном Управлении ГИБДД, полицейские размещают информационные листовки в торговых точках поселка городского типа Змиевка. Памятки содержат номера телефонов, по которым граждане могут сообщить о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

В ведомстве также пояснили, что проведение указанной акции продиктовано ростом количества дорожно-транспортных происшествий, допущенных водителями в состоянии опьянения. Согласно официальным данным, в минувшем году на территории Свердловского района произошло четыре ДТП с участием водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В результате данных происшествий один человек погиб и один получил ранения.

«Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении рейдовых мероприятий, направленных на пресечение и выявление подобных нарушений, в минувшем году было выявлено 23 водителя, находящихся в состоянии опьянения, из них — три водителя, повторно управлявших транспортом в состоянии опьянения», — рассказали в УГИБДД. Напомним, что ответственность за повторную пьяную езду предусмотрена статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ.

Полицейские также обратились к жителям Свердловского района с просьбой незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о людях, которые управляют автомобилями в состоянии алкогольного опьянения или только хотят сесть нетрезвыми за руль. Сотрудники Госавтоинспекции также призывают местных жителей быть бдительными и ни при каких обстоятельствах не садиться за руль в состоянии опьянения.

ИА «Орелград»