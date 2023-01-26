В Кромах в пожаре погиб пожилой мужчина

26.1.2023 | 11:04 Новости, Происшествия

Огонь вспыхнул днем 25 января, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.

Информация о возгорании жилого дома на улице Карла Маркса поступила в чрезвычайное ведомство примерно в 16:30. В комнате площадью около 9 кв. м, которая была объята огнем, сотрудники МЧС обнаружили погибшего 78-летнего мужчину.

На месте работали сотрудники 25-й ПСЧ Кромского района и 6-й ПЧ Орловского МО. Они ликвидировали возгорание.

Причину пожара устанавливают специалисты. Как правило, в случае гибели людей в огне проверку также проводит СКР.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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