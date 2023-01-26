В Орле началась подготовка к строительству станции умягчения воды

Она будет расположена на улице Береговой.

Подрядчик сейчас занят подготовительными работами: расчистка территории, установка геодезических отметок, закупка и завоз на площадку стройматериалов, сообщает пресс-служба администрации Орла. К середине февраля планируется получить разрешение на строительство. Завершить все работы должны до 30 ноября 2023 года.

Станция умягчения на Окском водозаборном узле повысит качество поставляемой воды для части Железнодорожного и Советского районов. Жесткая артезианская вода, насыщенная кальцием, марганцем и калием, будет очищаться с помощью метода обратного осмоса.

Напомним, подрядчик ООО «Транком Строй» был отобран с помощью электронного аукциона. Цена контракта — 217 529 535 рублей 68 копеек. Объединенный муниципальный заказчик предусмотрел в контракте аванс в размере 50%. Средства подрядчик должен получить до 1 февраля.

По данным kartoteka.ru, ООО «Транком Строй» зарегистрировано в 2008 году в Московской области. Уставный капитал — 3 млн рублей. Учредитель и генеральный директор – Юрий Демченко. Категория субъекта – микропредприятие. Примечательно, что к середине ноября 2023 эта же компания должна построить крытый плавательный бассейн на окраине Борисоглебска.

ИА «Орелград»