В Орловской области расследуют убийство беременной женщины

26.1.2023 | 10:17 Новости, Происшествия

С супругой расправился муж.

Фото канала «Плохие новости 18+»

Информация о трагедии была опубликована в канале «Плохие новости 18+». Пост размещен 26 января. По данным канала, Вика и Артем недавно начали совместную жизнь. Чем был спровоцирован конфликт, не сообщается.

«В один из дней Артем вышел из себя: избил жену, схватил нож и начал наносить удары. Убив супругу, мужчина отрезал палец и ухо несчастной», — сообщается в публикации.

На следующий день после убийства мужчина пошел на работу, только вечером обратился в  полицию.

Факт совершенного преступления «ОрелТаймс» подтвердили в СУ СК России по Орловской области. Также изданию удалось выяснить, что супруги работали Дмитровской школе искусств. Там они и познакомились.

ИА «Орелград»

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