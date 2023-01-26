В Орловской области расследуют убийство беременной женщины

С супругой расправился муж.
Информация о трагедии была опубликована в канале «Плохие новости 18+». Пост размещен 26 января. По данным канала, Вика и Артем недавно начали совместную жизнь. Чем был спровоцирован конфликт, не сообщается.
«В один из дней Артем вышел из себя: избил жену, схватил нож и начал наносить удары. Убив супругу, мужчина отрезал палец и ухо несчастной», — сообщается в публикации.
На следующий день после убийства мужчина пошел на работу, только вечером обратился в полицию.
Факт совершенного преступления «ОрелТаймс» подтвердили в СУ СК России по Орловской области. Также изданию удалось выяснить, что супруги работали Дмитровской школе искусств. Там они и познакомились.
ИА «Орелград»