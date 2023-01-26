Знак «Гордость и Слава Орловщины» дополнят денежным поощрением

26.1.2023 | 13:17 Новости, Общество

Единовременная выплата в 2023 году составит 50 тысяч рублей.

Указ о денежном поощрении подписан 25 января, сообщает сайт правительства Орловской области. Сам знак «Гордость и Слава Орловщины» учрежден в декабре 2021 года. Он будет вручаться за деятельность, направленную на процветание области. Наградой отмечаются люди, которые внесли особый вклад в экономику, науку, промышленность, укрепление обороноспособности и правопорядка.

Награждать знаком будут граждан  России, которые ранее получали госнаграды РФ или СССР, отметили в пресс-службе.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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