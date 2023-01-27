Областные власти отказались от планов приватизации «Дубравы»

В план реформирования госпредприятий внесены важные изменения.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в собственное постановление, принятое в 2021 году. Речь идет о плане реформирования государственных унитарных предприятий Орловской области на период до 1 января 2025 года. Кстати, органам исполнительной государственной власти специальной компетенции, учредителям ГУПов, было предписано ежегодно в срок до 1 ноября направлять в департамент государственного имущества и земельных отношений не только информацию о выполнении плана, но и предложения по внесению в него изменений. Вероятно, в новом постановлении губернатора и нашла отражение часть таких предложений.

В частности, изменились некоторые пункты плана. Одно из них коснулось государственного унитарного предприятия Орловской области «Санаторий «Дубрава», который расположен на территории Орловского муниципального округа. Изначально планом предполагалась приватизация ГУПа путем его преобразования в общество с ограниченной ответственностью. Однако губернатор изменил способ реформирования и теперь санаторий ожидает реорганизация в бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области, намеченная на 2024 год.

Государственное унитарное предприятие «Медтехника» (основной вид деятельности: оптовая торговля фармацевтической продукцией) также планировалось приватизировать путем преобразования в ООО. Однако и в данном случае власти передумали. Новым планом предусмотрена реорганизация ГУП «Орелфармация» путем присоединения к нему «Медтехники». Произойти это должно уже в 2023 году. Кстати, саму «Орелфармацию» в 2024 году предполагается реорганизовать в бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области.

Небольшие изменения коснулись и государственного унитарного предприятия «Дорожная служба», основным видом деятельности которого является эксплуатация автомобильных дорог и автомагистралей региона. Как и было задумано изначально, это предприятие ожидает реорганизация в бюджетное учреждение Орловской области. Изменились только сроки – реформу сдвинули с 2023 на 2024 год. Добавим, что в план в 2021 году было включено семь предприятий. Помимо вышеуказанных в него также были включены ГУП «Орловский издательский дом», казенное предприятие Орловской области «Кафе» и ГУП «Ветеринарно-санитарный утилизационный завод «Орловский».

ИА «Орелград»