Орловские школьники имеют слабое представление о сердце

В Орле назвали типичные ошибки школьников на экзаменах по биологии.

В Региональном центре оценки качества образования прошел вебинар, участники которого обсудили уровень биологической подготовки участников ЕГЭ и ОГЭ. Базовыми для анализа стали результаты экзаменов 2022 года, но учли эксперты и предыдущие годы. Оценки по всем проверяемым разделам биологии и каждому содержательному блоку, представленному в кодификаторе, были даны председателями региональных предметных комиссий.

«Анализ ответов экзаменуемых позволил определить круг проблем, связанных с освоением определенных элементов содержания: введение новых линий по ОГЭ, терминов «нулевая гипотеза», «отрицательный контроль» (задания ЕГЭ), — отметили в Региональном центре оценки качества образования. — Затруднения у выпускников связаны с несформированными читательскими умениями: не дочитывают до конца задание, встречаются формулировки в КИМ «найти не менее четырех верных ответов», значит, ответ содержит пять и более ответов».

По статистике, минимальный порог баллов на ЕГЭ по биологии в 2020 году не преодолели 10,42 процента участников, в 2021 году – 12,55 процента, в 2022 году – 11,76 процента. Как было отмечено на вебинаре, наименьший процент выполнения отмечен за заданием №6, с которым справились только 25,4 процента участников ЕГЭ. Причины затруднений: выпускники плохо ориентируются в схеме фотосинтеза и испытывают затруднения в определении соответствия между процессами, протекающими в световую и темновую фазу фотосинтеза. С этим заданием не справился ни один участник.

Сложности у участников ЕГЭ вызвало и задание №13, с которым справились только 42,86 процента. Тут было необходимо выбрать соответствия между кровеносной и лимфатической системами у человека. Многие участники ЕГЭ ошибочно посчитали, что кровеносная система имеет слепо замкнутые капилляры и участвует во всасывании жира из кишечника. Также они забыли, что в сердце имеется поперечно-полосатая мышечная ткань.

Лишь 36,5 процента выпускников справились с заданием №16, где необходимо было определить соответствия между атавизмами и рудиментами. Как показал анализ ответов, орловские участники ЕГЭ хорошо знают атавизмы и рудименты у человека, но испытывают затруднения с определением этих доказательств эволюции у животных. Наиболее типичной ошибкой было отнесение легкого у взрослой латимерии к атавизмам. Неожиданно много ошибок было сделано в задании №3 базового уровня. В нем необходимо было определить число половых хромосом в яйцеклетке кролика. Многие участники ЕГЭ невнимательно прочитали вопрос и определили число всех хромосом в яйцеклетке кролика или число половых хромосом в соматической клетке кролика.

«Формирование базовых исследовательских действий таких, как научный тип мышления, владение исследовательской терминологией, анализ биологических текстов, ответы на проблемные вопросы, самостоятельная работа, умение обобщать материал, устанавливать причинно-следственные связи учителю следует подобные элементы чаще включать в урок», — такой итог проведению вебинара и разбору ошибок подвели в Региональном центре оценки качества образования.

ИА «Орелград»