Стали известны условия выдачи агростартапов

В регионе оглашен порядок проведения конкурсного отбора.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении конкурсного отбора, победители которого получат гранты «Агростартап». Такая поддержка предоставляется в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Финансирование идет по линии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Согласно региональным правилам, грант «Агростартап» предоставляется на реализацию проектов создания или развития хозяйства: по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности – в размере, не превышающем 5 миллионов рублей, но не более 90 процентов затрат; по иным направлениям проекта создания или развития хозяйства – в размере, не превышающем 3 миллиона рублей, но не более 90 процентов затрат. При этом возможны варианты, когда сумма гранта может быть увеличена.

По условиям, часть средств гранта, направляемая на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может быть менее 25 и более 50 процентов общего размера гранта «Агростартап». Перечень затрат за счет указанного гранта ранее был установлен Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Заявку на участие в конкурсном отборе может подать глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель, являющийся гражданином Российской Федерации. При этом он должен иметь среднее специальное или высшее образование в области сельского хозяйства, либо дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, либо трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет.

Заявитель должен иметь на руках готовый проект создания или развития хозяйства, в который включаются параметры расходования гранта. Так, аграрий должен дать обязательство по принятию в течение года получения гранта не менее двух новых постоянных работников, если сумма гранта составляет два и более миллиона рублей, и не менее одного нового постоянного работника, если сумма гранта составляет менее двух миллионов рублей. При этом глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель учитываются в качестве новых постоянных работников. Он также должен дать обязательство по сохранению созданных новых постоянных рабочих мест в течение пяти лет и по достижению плановых показателей деятельности, предусмотренных соглашением, заключаемым между ним и департаментом.

ИА «Орелград»