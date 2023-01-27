В Орле школьники массово записываются в секции самбо

С начала 2023 года в такие секции записались уже более 120 юных орловцев.

В Орле набирает обороты реализация проекта «Единой России» «Самбо – в школу». Школа № 33 стала первым в регионе учебным заведением, в котором открылась такая секция. Поясним, что еще в июле прошлого года в России был запущен проект «Zа самбо». Его координатором стал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. В Орловской области координатором проекта является руководитель областной Федерации самбо Анатолий Якунин, а председателем общественного совета – секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский.

«Цель проекта — развитие и популяризация самбо как отечественного вида спорта, а также организация работы секций самбо в городах и в сельской местности, строительство и реконструкция залов для занятий, — пояснили организаторы проекта. — Сегодня при поддержке партии практически во всех регионах страны реализуется проект «Самбо — в школу».

Отметим, что в Орловской области ведется мониторинг образовательных учреждений, присоединившихся к проекту. Залы для занятий уже открылись в Мценске и Орле. В частности, при содействии монастыря Орловской епархии во имя святого Кукши и спортивного объединения «Юность России» в Мценске к занятиям самбо приступили на базе оборонно-спортивного клуба «Инок».

В гимназии №19 города Орла к занятиям приступили уже 45 школьников. Тренер-преподаватель высшей категории по борьбе дзюдо и самбо Нелли Гурленова рассказала, что после объявления о пробной тренировке для ребят из 2-4 классов дети активно начали записываться в спортивную секцию.

«Занятия проходят в игровой форме. Важно дать ребенку время адаптироваться, заинтересоваться и только потом увеличивать нагрузку. Это различные игры с элементами борьбы, перетягивание каната, борьба за предметы», — отмечает она.

В свою очередь Леонид Музалевский подчеркнул, что в рамках мониторинга ведется поиск новых образовательных учреждений, которые готовы присоединиться к проекту:

«Во время рабочих поездок выясняем, какая помощь для необходима для открытия секций самбо, какой спортивный инвентарь необходимо приобрести. Уже приняты заявки на оснащение спортзалов специальным напольным покрытием и защитной экипировкой спортсменов».

ИА «Орелград»