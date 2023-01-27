В Орловской области приросло количество «буренок»

Животноводы региона увеличили поголовье крупного рогатого скота.

Орелстат привел оперативные данные о состоянии животноводства в сельхозорганизациях Орловской области по итогам всего минувшего года. Согласно им по состоянию на 1 января 2023 года стадо крупного рогатого скота сельскохозяйственных организаций региона насчитывало 126,4 тысячи голов, что оказалось на 9,6 процента больше, чем было по состоянию на 1 января 2022 года. Статистики отмечают тот факт, что выросло и количество коров – на 0,3 процента. В настоящий момент в регионе насчитывается 34,1 тысячи «буренок».

Положительная динамика отмечена и в других подотраслях. Например, поголовье свиней в сельхозорганизациях по сравнению с показателем годичной давности увеличилось на 35,5 процента и достигло 1,11 миллиона животных. Различной птицы в организациях насчитывается 2,014 миллиона голов, прирост по сравнению с 1 января 2022 года составил 10,6 процента. Отрицательная динамика зафиксирована только по мелкому рогатому скоту: в организациях региона насчитывается 2,9 тысячи коз и овец, что почти на 18 процентов меньше, чем годом ранее.

Также Орелстат подсчитал, что в минувшем году указанной категорией сельхозтоваропроизводителей было произведено 256,4 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, или на 14,2 процента больше по отношению к показателю 2021 года. Кроме того, было произведено 111,9 тысячи тонн молока (98,6 процента к уровню 2021 года) и 19,3 миллиона яиц (129,9 процента). Объемы производства мяса (в живом весе) выросли по сравнению с 2021 годом по следующим видам скота: свиней – на 35,2 процента, овец и коз – на 9,1процента, птицы – на 3,3 процента. Объемы производства мяса крупного рогатого скота, напротив, сократились на 29,4 процента.

«В среднем от одной коровы в сельхозорганизациях Орловской области надоено 6392 кг молока, что на 16 кг ниже прошлогоднего показателя, — следует из информации Орелстата. — Продуктивность коров увеличилась в четырех районах, при этом самый высокий надой получен животноводами Верховского района. В птицеводческих организациях от одной курицы-несушки получено в среднем по 249 яиц».

ИА «Орелград»