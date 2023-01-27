В орловском техникуме простаивает дорогостоящая лаборатория?

Аудиторы областной КСП выявили в учебном заведении комплекс, который не используется.

Контрольно-счетная палата Орловской области завершила стратегический аудит реализации подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)». Сообщается, что на весь период ее реализации предусмотрены расходы по двум мероприятиям из четырех на общую сумму 47,4 миллиона рублей. При этом с 2022 года и на плановый период до 2025 года планируется бюджетное финансирование только на сумму 2,2 миллиона рублей. При наличии большого количества приоритетных объектов, не обеспеченных доступностью (68 из 207), и ограниченности финансовых ресурсов имеются риски недостижения запланированных результатов к 2025 году. Да и сами деньги тратятся весьма странно.

КСП приводит такой пример: Орловский технологический техникум произвел закупки товаров, работ и услуг на общую сумму 17,9 миллиона рублей. В числе прочего был закуплен лабораторный комплекс материально-технической базы для обучения и обработки навыков оператора технологических процессов межатомного взаимодействия под термической обработкой на базе технических и программных средств развертывания программно-теоретической среды для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Стоимость этого комплекса составила 8,5 миллиона рублей, то есть дешевым его не назовешь. Однако, как установили аудиторы, по итогам 2021 года указанный лабораторный комплекс не был смонтирован и не использовался для ведения образовательного процесса. Таким образом, резюмируют в КСП, «социально значимый результат, выраженный в организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе закупленного оборудования (лабораторный комплекс), в 2021 году не был достигнут».

«В 2021 году расходы на реализацию мероприятий подпрограммы составили 19,6 миллиона рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 17 миллионов рублей, за счет средств областного бюджета – 2,6 миллиона рублей, — следует также из аудиторского отчета. — Из них бюджетным стационарным учреждением социального обслуживания Орловской области «Детский дом-интернат для детей с умственно-физическими недостатками» приобретен автомобиль «Лада Ларгус», адаптированный для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья на сумму 1,7 миллиона рублей».

ИА «Орелград»