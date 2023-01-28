Орловцам выдали 16 тысяч электронных подписей

Услуга по выдаче так называемых КЭП оказывалась налоговиками бесплатно.

По состоянию на 1 января 2023 года региональными точками выдачи Удостоверяющего центра ФНС России в Орловской области было выдано более 16 тысяч квалифицированных электронных подписей (КЭП). Об этом сообщила пресс-служба ведомства, обратив особое внимание на то, что такая услуга предоставляется бесплатно. В налоговой службе также напомнили, что с 1 января 2022 года именно на это ведомство возложены функции по выпуску квалифицированной электронной подписи для индивидуальных предпринимателей, нотариусов и тех, кто имеет право действовать без доверенности от имени юридического лица.

«Для этих целей в налоговых органах региона действуют точки выдачи Удостоверяющего центра ФНС России (УЦ ФНС России), на которые возложены функции по регистрации и бесплатной выдаче электронных подписей, — рассказали в налоговой службе региона. — Пользователи, имеющие действующий квалифицированный сертификат, полученный в УЦ ФНС России, имеют возможность перевыпустить квалифицированный сертификат в УЦ ФНС России с помощью интернет-сервисов «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».

Особое внимание налоговики просят обратить на то, что описанный функционал доступен пользователю только при авторизации в указанных сервисах с использованием действующего квалифицированного сертификата, ранее полученного в УЦ ФНС России. Более подробную информацию о получении электронной подписи можно получить на главной странице официального сайта Федеральной налоговой службы. Для этого достаточно посетить раздел «Порядок получения электронной подписи».

ИА «Орелград»