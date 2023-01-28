Под Орлом осудили водителя, отказавшегося сдать права

28.1.2023 | 10:03 Закон и порядок, Новости

Мужчина второй раз за последние несколько лет попался пьяным за рулем.

Дмитровский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, совершившего преступление против безопасности движения. Подробности сообщила пресс-служба суда. Мужчину обвинили в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проще говоря, он попался на повторной пьяной езде.

«Как следует из приговора, житель Дмитровского района в сентябре 2022 года управлял механическим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, будучи подвергнутым административному наказанию по части 4 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством», — говорится в информации суда.

Пикантности этому делу придает то, что впервые пьяным за рулем данный гражданин попался еще в 2015 году. Тогда он предстал перед мировым судьей судебного участка Дмитровского района. В июне 2015 года его наказали административным штрафом в размере 50 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на три года. И вот только теперь выяснилось, что правонарушитель не сдал тогда, как было положено, свои права в ГИБДД. В противном случае сейчас он мог бы избежать тех неприятностей, в которые угодил.

«Поскольку водительское удостоверение в ГИБДД не был сдан, срок лишения специального права в отношении подсудимого был прерван, — пояснили по этому поводу в пресс-службе суда. — При вынесении приговора судом была изучена личность подсудимого, учтено смягчающие наказание обстоятельства – активное способствование раскрытию преступления, признание им своей вины, а также отсутствие отягчающих обстоятельств». В результате виновному было назначено наказание в виде 350 часов обязательных работ с лишением права заниматься определенной деятельностью, а именно управлять транспортными средствами сроком на два с половиной года. Приговор в законную силу уже вступил.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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