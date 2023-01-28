В Орловской области насчитали 1350 банкротов

Орловские банкроты в минувшем году начали активнее платить по долгам.

Управление ФНС России по Орловской области подвело итоги работы по обеспечению процедур банкротства за 2022 год. В частности сообщается, что в регионе по состоянию на 1 января 2023 года в процедурах банкротства находилось 1350 юридических и физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей. Общая задолженность орловских банкротов составила около одного миллиарда рублей. При этом налоговики отмечают, что ситуация с взысканием таких долгов, многие из которых раньше считались безнадежными к взысканию, постепенно выправляется.

«Налоговой службой региона широко применяется практика заключения согласительных процедур, в результате которых должнику предоставляется право добровольного погашения задолженности после принятия решения о введении процедуры банкротства, но до внесения соответствующего судебного акта», — пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС России.

Согласно приведенной статистике, в результате проведенной работы общая задолженность по налоговым платежам в процедурах банкротства по сравнению с предыдущим годом была снижена на 25 миллионов рублей, или на 2,3 процента. Кроме того, задолженность по текущим платежам была снижена на 41 миллион рублей, или на 11,7 процента.

«Благодаря повышению эффективности процедур о несостоятельности (банкротстве), поступления в бюджетную систему Российской Федерации за 2022 год возросли до 223 миллиона рублей, что на 40 процентов превышает сопоставимый показатель за 2021 год (плюс 64 миллиона рублей)», — резюмируют в региональной налоговой службе.

ИА «Орелград»