Ветерана, собиравшего наркотики, осудили в Орловской области

При вынесении приговора суд учел наличие у него маленьких детей.

Покровский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, которого органы предварительного расследования обвинили в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Как пояснили в пресс-службе суда, речь идет о преступлении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

«Как следует из приговора житель Покровского района Орловской области, находясь в лесном массиве, обнаружил дикорастущее растение, которое по внешнему виду определил, как растение рода «Конопля», — рассказали в судебной пресс-службе. — Он его сорвал, принес домой и высушил, разломив его на множество частей. После часть данного растения он хранил в деревянном ящике в своей надворной постройке для личного употребления, а оставшуюся часть растения он сжег в уличной печи».

Мужчина был задержан в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия. Сотрудники полиции посетили его дом, где нашли и изъяли коноплю. В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Поэтому уголовное дело слушалось в особом порядке судебного разбирательства. При вынесении приговора судом были учтены данные о личности подсудимого и смягчающие наказание обстоятельства, в том числе наличие у него малолетних детей и активное способствование раскрытию преступления.

Учтено было и то, что он является ветераном боевых действий. Обратил внимание суд и на такой немаловажный фактор, как отсутствие отягчающих обстоятельств. В результате виновному было назначено наказание в виде штрафа в сумме 15 000 рублей. Можно добавить, что это дело у ветерана стало не первым. В 2020 году приговором мирового судьи судебного участка Покровского района он был наказан лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИА «Орелград»