Более 50 пропавших без вести нашли в Орловской области

Кроме того, полиция установила личности семи трупов.

Управление МВД России по Орловской области представило в Орловском облсовете народных депутатов отчет о своей деятельности по итогам 2022 года. Из него следует, что всего в минувшем году в органах внутренних дел региона было зарегистрировано 143 984 заявлений и сообщений граждан о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. По результатам их рассмотрения были приняты решения о возбуждении 6980 уголовных дел, 16 792 дел об административных правонарушениях. Кроме того, 37 284 материала было приобщено к ранее поступившим обращениям, вынесено 22 242 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, а 11 629 материалов было направлено для рассмотрения по подследственности.

«В результате совместной с другими правоохранительными ведомствами работы установлено 3190 лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений, задержано 182 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда, раскрыто 3884 преступления, — следует из отчета УМВД. — Установлено местонахождение 53 лиц из числа пропавших без вести, идентифицирована личность семи неопознанных трупов».

Всего по итогам 2022 года на территории Орловской области было зарегистрировано 8243 преступления. Динамика сокращения числа зарегистрированных преступлений отмечается в 18 районах, наиболее существенно это проявилось в Должанском, Урицком и Корсаковском районах. В отчетном периоде снизилось число преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, краж из гаражно-строительных кооперативов. На уровне прошлого года осталось количество убийств и разбойных нападений. В структуре преступности 62,3 процента приходится на преступления против собственности, 11,3 процента составляют преступные посягательства против личности, 6,1 процента – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 7,1 процента – преступления экономической и коррупционной направленности.

ИА «Орелград»