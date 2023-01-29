На орловских ярмарках ужесточат кассовую дисциплину

Налоговики проследят, чтобы торговцы имели кассовые аппараты.

Как сообщает Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области, в регионе на постоянной основе осуществляется контроль за применением контрольно-кассовой техники. Делается это в рамках реализации проекта по усилению кассовой дисциплины на ярмарках, расположенных на Орловщине. Главной целью проекта является так называемое обеление данной сферы бизнеса, вывод из тени ярмарочных денежных потоков. Еще одна задача — исключение недобросовестного поведения хозяйствующих субъектов на рынках и ярмарках, обеспечение интересов и защиты прав покупателей.

«В ходе указанных мероприятий ведется информационно-разъяснительная работа с представителями бизнеса: проводятся выездные семинары на ярмарках с точечным обходом налогоплательщиков, разъясняются основные требования Федерального закона № 54-ФЗ и ответственность за нарушение положений закона. Дополнительно проводится разъяснительная работа с покупателями», — рассказали в региональном Управлении ФНС.

Кроме того, налоговики наладили массовую рассылку — на регулярной основе письма с необходимой информацией рассылаются представителям бизнеса. В этих посланиях говорится о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. В частности, бизнес предостерегают от расчетов на кассовых аппаратах, которые не зарегистрированы в налоговых органах или по которым не окончен процесс регистрации.

В Управлении ФНС также привели статистику текущего положения дел. Так, сообщается, что по состоянию на 1 января 2023 года в Орловской области на учете было поставлено 8187 плательщиков-пользователей контрольно-кассовой техники. За которыми в целом зарегистрировано 17 253 единицы ККТ.

ИА «Орелград»