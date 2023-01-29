Названа зарплата орловских осужденных

В регионе осужденные зарабатывают примерно половину среднерегиональной зарплаты.

Как уже рассказывал «Орелград», в Управлении ФСИН России по Орловской области состоялось расширенное заседание коллегии по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 2022 год. Как уточнили в пресс-службе ведомства, с основным докладом выступил врио начальника Александр Иванов. По его словам, в процессе исправления осужденных одну из важных ролей играет их трудовая адаптация и возможность возмещения вреда, причиненного преступлением.

«В этих целях в прошедшем году продолжалось развитие производственной деятельности, — рассказал докладчик. — В первую очередь решались вопросы восстановления и закрепления у осужденных трудовых навыков, необходимых для их адаптации в обществе».

Согласно прозвучавшей информации, по итогам 2022 года уровень привлечения к труду осужденных к принудительным работам составил 100 процентов. Среднемесячная заработная плата осужденных к принудительным работам по итогам минувшего года составила 18 480 рублей. Для сравнения, по данным Орелстата среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по Орловской области составляет 40 331 рубль.

«В первую очередь трудоустраиваются осужденные, имеющие иски, — подчеркнул в своем докладе Александр Иванов. — Сумма удержаний в доход государства из заработной платы составила около 2,5 миллиона рублей. Все осужденных имеющие исковые обязательства погашают иски».

В целом по итогам 2022 года среднесписочная численность осужденных, привлеченных к оплачиваемому труду, составила 1902 человека, или 99,8 процента. Доля трудоустроенных в среднесписочной численности осужденных, имеющих исполнительные документы и подлежащих привлечению к труду, составила 100 процентов. Ранее также сообщалось, что объем реализованной товарной продукции (работ, услуг) по итогам минувшего года составил 419,9 миллиона рублей, чистая прибыль – 51 миллион рублей.

ИА «Орелград»