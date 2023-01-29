Почти двум десяткам орловцев ужесточили наказание

Вид наказания был заменен на более строгий из-за несоблюдения ограничений.

Кромской районный суд Орловской области обнародовал информационную справку по рассмотрению материалов уголовно-исполнительных инспекций и исправительных центров за 2022 год. Интерес данная статистика вызывает потому, что на территории указанного района расположено несколько колоний. Сообщается, что всего в минувшем году Кромским райсудом было рассмотрено 25 материалов по представлениям уголовно-исполнительных инспекций и исправительных центров об отмене условного осуждения и замене наказания более строгим видом наказания.

Подобные вопросы перед судом ставятся в случае уклонения осужденного от отбывания наказания. В частности, было рассмотрено одно представление об отмене условного осуждения, пять представлений о замене исправительных работ лишением свободы, пять представлений о замене обязательных работ и 14 представлений о замене принудительных работ лишением свободы. Из них было удовлетворено 18, то есть 72 процента таких осужденных все-таки получили более строгий вид наказания, чем первоначальный.

В двух случаях в удовлетворении представлений было отказано, в пяти случаях дела были прекращены в силу новых возникших обстоятельств. В суде также отметили, что 24 представления были рассмотрены в предельно сжатые сроки – до трех месяцев.

«Мировыми судьями судебного участка Кромского района Орловской области, судебного участка Троснянского района Орловской области материалы по представлениям уголовно-исполнительных инспекций и исправительных центров об отмене условного осуждения, замене наказания более строгим видом наказания, в случае уклонения от его отбывания не рассматривались», — добавили в пресс-службе суда.

ИА «Орелград»