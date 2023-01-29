В Орле проведут фестиваль русского народного танца

Межрегиональный конкурс направлен на популяризацию и сохранение традиций.

Орловский областной центр народного творчества объявил о старте межрегионального фестиваля-конкурса русского народного танца «Русские узоры». Он будет проведен во взаимодействии с департаментом культуры Орловской области. Прием заявок продлится до 20 марта 2023 года. Основные цели и задачи: бережное сохранение традиций областных особенностей русского народного танца; популяризация форм русского народного танца (пляска, хоровод, кадриль, перепляс и т.д.) средствами сценической хореографии; повышение профессионального уровня балетмейстеров — постановщиков народных танцев.

«Отличительной чертой является то, что нет возрастных ограничений, — говорят в Орловском областном центре народного творчества. — Проводя областные мероприятия, мы узнали, что в области имеются танцевальные коллективы возраст участников, которых и 30+, и 40+ и старше. Потому мы решили ввести категорию «Старшая категория» 26 лет и старше. Еще одна отличительная черта – это номинации «Детский танец с элементами народной хореографии» и номинация «Фольклорный танец» (обряды, фольклорные действа на основе народной хореографии)».

Кстати, еще одной из своих задач организаторы видят выявление новых имен талантливых хореографов и исполнителей русского народного танца, а также повышение значимости русского народного танца в эстетическом воспитании молодежи. В фестивале могут участвовать: соло, дуэты, малые танцевальные группы от 3 до 7 человек и танцевальные коллективы от 8 и более человек. Конкурс проводится по следующим номинациям: русский сценический танец; русский танец, основанный на областных особенностях; стилизация народного танца; детский танец с элементами народной хореографии; фольклорный танец (обряды, фольклорные действа на основе народной хореографии).

Музыкальное сопровождение: аккомпанемент или фонограмма. Количество номеров от одного солиста и дуэта — не более двух, от коллектива — не ограничено. Жюри будет оценивать конкурсные номера по таким критериям, как художественный уровень конкурсной программы, оригинальность лексических, композиционных и балетмейстерских решений, уровень исполнительского мастерства и артистизма, костюм и имидж, соответствие музыкального материала сюжету номера.

Кстати, коллективы, принадлежащие сельским Домам культуры и клубам, оцениваются отдельно от коллективов школ искусств и городских ДК. В рамках фестиваля будет проведен конкурс балетмейстерских работ. В данном случае каждый балетмейстер представляет один номер в номинации сценический русский народный танец или русский танец, основанный на областных особенностях по отдельной заявке. Добавим, что сам фестиваль будет проведен по 29 апреля 2023 года.

ИА «Орелград»