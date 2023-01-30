Борцы с коррупцией выявили 97 преступлений в Орле

В горсовете прозвучал отчет о работе УМВД по городу Орлу.

На очередном заседании Орловского городского Совета народных депутатов прозвучала информация о деятельности подразделений полиции УМВД России по городу за 2022 год. Как уточнили в пресс-службе городского парламента, с докладом выступил начальник силового ведомства Алексей Архипов. Он сообщил, что за 2022 год на территории областного центра в целом было зарегистрировано 4265 преступлений.

«Наметилась позитивная динамика раскрываемости грабежей — на 10,9 процента, в том числе грабежей, следствие по которым обязательно — на 2,9 процента, разбоев — на 12,2 процента, а также краж всех видов, в выявлении преступлений связанных с незаконным оборотом оружия, — следует из доклада. — Наблюдается снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними на 6,2 процента».

Докладчик также отметил, что определенный положительный результат был достигнут сотрудниками отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции, которыми всего за минувший год было выявлено 97 преступлений. Еще одним позитивным фактором докладчик назвал то, что на 38,5 процента сократилось количество поставленных на учет фактов поддельных денежных купюр.

«За анализируемый период времени зарегистрировано 359 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, — говорится в докладе. — Сотрудниками следственных подразделений города расследовано 777 эпизодов преступной деятельности. Сотрудниками дознания расследовано 464 эпизода преступной деятельности».

Также Алексей Архипов рассказал, что на состояние оперативной обстановки негативное влияние оказывают кибератаки, связанные с направлением в ОВД ложных сообщений о минировании организаций и учреждений на обслуживаемой территории (военкоматов, судов, образовательных учреждений, объектов жизнеобеспечения).

«Всего в 2022 году в УМВД области поступило 249 таких сообщений против 14 за 2021 год, большинство этих сообщений поступало в дежурные части УМВД России по городу и их структурных подразделений», — цитирует докладчика пресс-служба горсовета.

ИА «Орелград»