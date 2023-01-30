Чиновники уточнили объекты планируемого парка в Кромах

30.1.2023 | 11:56 ЖКХ, Новости

В группе «Орловская область» перечислили все составляющие укромного парка «Земля вятичей».

«Появятся деревянные башни, крепость и мельница, смотровая и танцевальная площадки, беседки, аллеи и пешеходный мост, будут оборудованы скейт-парк и памп-трек, летний кинотеатр и велотрек. В обновленном парке появятся новые арт-объекты и кафе», — указано в публикации.

В середине января сообщалось, что проектно-сметная документация разработана и прошла госэкспертизу. Главе Кромского района Орловской области рекомендовали приступить к отбору подрядчика. На реализацию проекта запланировано 73 млн рублей. При проектировании предполагалось, что парк с этно-мотивами разобьют на три идейные зоны, в комплексе они будут рассказывать историю Кром.

Напомним, в 2022 году пять орловских проектов стали победителями VI Всероссийского конкурса комфортной городской среды. Это города Болхов, Дмитровск, Малоархангельск, поселки городского типа Колпна и Кромы. В дополнительном отборе выиграли Змиевка и Ливны.

ИА «Орелград»

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