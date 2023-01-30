Глава ГИБДД назвал самые опасные дороги Орла

Всего в областном центре насчитали восемь опасных участков.

Начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу Юрий Капустин подвел итоги работы подразделения за 2022 год. Краткий отчет обнародован на официальном сайте ведомства. Из него следует, что в минувшем году на территории областного центра было зарегистрировано 260 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 17 человек погибли, а 309 человек получили ранения различной степени тяжести. Докладчик отметил, что в городе было зарегистрировано 75 случаев наезда на пешеходов, в результате чего погибли 10 человек.

«Проанализировав все ДТП, мы выявили восемь опасных участков, где наиболее часто случаются аварии, — рассказал Юрий Капустин. — Это район улицы Комсомольской, дома 269 и 234, улицы Розы Люксембург (мост Дружбы), Московское шоссе, дома 65 и 60, улица Михалицына, 10, Наугорское шоссе, 33 и улица Московская, 126 (денежное хранилище). Призываю всех водителей и пешеходов, которые часто ходят и ездят в этих районах, быть предельно внимательными и соблюдать все правила дорожного движения!».

По его словам, в минувшем году на территории Орла с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет было зарегистрировано 26 ДТП, в которых 26 детей получили ранения, что на 7,1 процента меньше, чем годом ранее. Погибших детей, к счастью, в 2022 году не было. Также подполковник полиции сообщил, что в целом в минувшем году в Орле сотрудника отдела ГИБДД было выявлено 2774 административных правонарушений в области дорожного движения.

ИА «Орелград»