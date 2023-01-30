«Мусорное дело» орловских чиновников дошло до кассации

30.1.2023 | 14:41 Закон и порядок, Новости

УФАС одержало очередную победу в суде над департаментом ЖКХ.

Получила продолжение затянувшаяся история с делом, которое в Орловской области прозвали «мусорным». Арбитражный суд Центрального округа поддержал позицию Управления Фас России по Орловской области о нарушении региональным департаментом ЖКХ, ТЭК и энергосбережения требований антимонопольного законодательства. Как уже неоднократно рассказывал «Орелград», указанный департамент выступил организатором электронного аукциона на выполнение научно-исследовательской работы «Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Орловской области».

Как напомнили в пресс-службе Орловского УФАС, в антимонопольный орган с жалобой обратилась столичная организация, которая планировала побороться за победу на аукционе. Однако компанию остановили требования, прописанные в конкурсной документации. В частности, в ней присутствовало требование о наличии у потенциальных участников лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.

Жалоба была рассмотрена специально созданной антимонопольной комиссией. Она признала аргументы компании обоснованными и признала факт нарушения департаментом пункта 2 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции. Было установлено, что лицензия на вывоз мусора для выполнения научно-исследовательской работы и определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов не нужна. Следовательно, указанное требование по своей сути ограничивало конкуренцию, так как далеко не все потенциальные участники, научные организации, занимаются уборкой мусора по лицензии.

«Работы по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов не являются лицензируемой деятельностью», — напоминает пресс-служба УФАС.

Следовательно, требование о наличии такой лицензии противоречит Федеральным законам «Об отходах производства и потребления» и «О лицензировании отдельных видов деятельности». Не согласившись с вменяемым правонарушением, департамент обжаловал его в судебном порядке. Однако на текущий момент суды уже трех инстанций поддержали позицию Управления ФАС и признали вынесенное им решение законным.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2023 год

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