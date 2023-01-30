Орловщина выбилась в лидеры по темпам роста строительства жилья

Ввод в эксплуатацию квартир и домов в регионе за год вырос на 21,4 процента.

Как сообщает Орелстат, в 2022 году в Орловской области объем построенного жилья составил 374,2 тысячи квадратных метров, что на 21,4 процента больше показателя 2021 года. Из них на индивидуальное строительство пришлось 190,3 тысячи квадратных метров жилья, или примерно 51 процент. Примечательно, что последний показатель, наоборот, сократился. Частники в 2022 году возвели на 16 процентов жилья меньше, чем годом ранее.

Тем не менее, Орловская область выбилась в лидеры по темпам роста строительства жилья среди регионов Черноземья. Данную тенденцию подметило издание «Коммерсант», проанализировавшее имеющиеся в его распоряжении данные Росстата. Как пишет издание, в процентном отношении именно в Орловской области наиболее крупно вырос ввод жилья. Для сравнения, в Воронежской области объемы жилищного строительства увеличились на 3,1 процента.

Однако стоит сказать, что Воронежская область является единственным в Черноземье регионом, в котором в год сдается более 1 миллиона жилых «квадратов». Причем в 2022 году был достигнут рекордный показатель в 1,92 миллиона квадратных метров жилья. На этом фоне орловские 374 тысячи «квадратов» выглядят не очень впечатляюще. Тем временем, пресс-служба губернатора сообщила, что в минувшем году в Орловской области всего в эксплуатацию было введено 1593 здания общим строительным объемом 4,1 миллиона кубометров.

«Из них 1261 — жилого назначения, — отметили в ведомстве. — Наибольший удельный вес в доле нежилых зданий приходится на сельскохозяйственные здания (280 зданий). Объем выполненных строительных работ в 2022 году увеличился на 28,2 процента в сопоставимых ценах к 2021 году».

ИА «Орелград»