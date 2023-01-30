Полиция блокировала 47 экстремистских сайтов

Блокировка сомнительных ресурсов была проведена совместно с Роскомнадзором.

В Орловской области в 2022 году в целях предупреждения совершения преступлений экстремистской и террористической направленности сотрудниками Центра противодействия экстремизму регионального УМВД был реализован целый комплекс мер. Так, во взаимодействии с Управлением Роскомнадзора приняты меры к блокировке 47 интернет-ресурсов, на которых были размещены для публичного просмотра материалы экстремистского содержания. Такие сведения содержатся в докладе начальника УМВД Юрий Савенков, который проинформировал депутатов облсовета об итогах оперативно-служебной деятельности ведомства за 2022 год.

Из доклада следует, что в рамках проведения мероприятий по противодействию проникновения идеологии экстремизма в подростковую и молодежную среду, во взаимодействии с департаментом образования, аппаратом уполномоченного по правам ребенка и областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав было проведено 147 мероприятий профилактической направленности. В их числе оказались 14 «круглых столов», 124 лекции, четыре семинара и пять родительских собраний.

«С администрациями учебных заведений реализован план совместных профилактических мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений среди учащихся», — подчеркнул докладчик.

По состоянию на 1 января 2023 года на учете в ОВД состояло 368 несовершеннолетних правонарушителей. В зоне повышенного профилактического внимания находятся 656 неблагополучных семей. За несовершеннолетними, состоящими на профучете, закреплено 318 наставников, в том числе 117 сотрудников органов внутренних дел. В результате проведенной работы с учета было снято 59 подростков в связи с исправлением поведения.

«Профилактические мероприятия осуществляются в отношении 639 неблагополучных семей, ненадлежащим образом осуществляющих обязанности по содержанию и воспитанию детей, — следует из доклада. — Совместно с представителями прокуратуры, местного самоуправления, органами специальной компетенции продолжена практика работы «социальных патрулей», которыми были посещены 2374 семьи социального риска, а также 2696 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации».

ИА «Орелград»