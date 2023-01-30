Соцзащита уточнила график выплаты пособий в феврале

Восемь с фиксированных и несколько индивидуальных, сообщает портал правительства Орловской области.

С 6 по 8 февраля стоит ожидать единовременное пособие многодетным (22 070,74 или 29 427,64 рубля), региональный маткапитал многодетным (137 147,1 рубля), «подарок новорожденному» (5000 рублей). В эти же числа перечисляются ежемесячные пособия многодетным (514,98 рубля), выплаты к пенсии многодетным матерям (4 361,04 рубля), выплаты на ребенка от 3 до 7 лет (6 484 рубля, 9 726 рублей или 12 968 рублей), выплаты на третьего и последующих детей (12 968 рублей), пособие на ребенка из казны Орловской области (294,28 рубля, 588,56 рубля или 735,7 рубля).

С 8 по 10 февраля соцзащита перечисляет пособие семьям погибших Героев России (5000 рублей), соцподдержку (549,53 рубля). В эти же даты производится компенсация расходов по оплате ЖКУ и капремонта, перечисляются доплаты к пенсиям.

24 февраля произведут выплаты субсидий на оплату жилья и коммуналки.

Безработные получают пособия еженедельно. Их размер рассчитывается индивидуально, уточнили в Департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. В конце февраля чиновники должны обнародовать мартовский график. Его можно будет увидеть на сайте.

ИА «Орелград»