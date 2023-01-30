Суд взыскал 3 миллиона за смерть женщины-охранника

Деньги должны получить ее близкие родственники.



Новодеаевеньковский районный суд Орловской области взыскал крупную денежную компенсацию морального вреда в пользу родственникам погибшей местной жительницы. Подробности процесса рассказали в пресс-службе суда. Гражданское дело было рассмотрено по исковому заявлению вдовца погибшей, который выступил не только в своих интересах, но и в интересах своих несовершеннолетних детей. Иск был подан к компаниям АО «Мосгаз» и ПАО «Россети Московский регион». Мужчина просил о взыскании компенсации морального вреда.

Как следует из материалов дела, в 2019 году погибшая работала частным охранником в ЧОП «Агентство безопасности «Петровка», в Москве. В июле того же года произошло возгорание трубы высокого давления газа, подходящей к ТЭЦ-27 «Северная». В результате аварии женщина погибла. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В судебном заседании истец пояснил, что основанием для подачи иска стала именно смерть близкого человека.

«Он остался один с двумя несовершеннолетними детьми, и в их семье сложилось тяжелое имущественное положение, кроме того, он тяжело заболел, — следует из информации суда. — Произошедшее событие принесло семье глубокие нравственные страдания, полагает, что истец и его дети имеют право требовать компенсацию морального вреда, в связи с чем просил суд взыскать компенсацию морального вреда в размере 5 000 000 рублей в пользу каждого».

Иными словами, мужчина просил 15 миллионов рублей компенсации на троих: для себя и двоих детей. Суд внимательно изучил заявленные требования и имеющиеся в деле материалы. Он установил, что на момент трагедии погибшая проживала с истцом в гражданском браке, они воспитывали двоих несовершеннолетних детей. После смерти супруги истец продолжает проживать со своими детьми, воспитывать и содержать их. Суд пришел к выводу, что исковые требования истца являются законными и обоснованными. Однако посчитал справедливым и разумным снизить размер заявленной компенсации морального вреда до 1 миллиона рублей в пользу каждого.

«Суд не принял во внимание довод представителей ответчиков о том, что истец является ненадлежащим истцом, так как не находился в зарегистрированном браке с погибшей, поскольку в судебном заседании судом был установлен факт совместного их проживания», — отметили также в суде.

Таким образом, иск был удовлетворен частично, ответчикам придется выплатить солидарно в пользу истца и его детей 3 миллиона рублей. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»