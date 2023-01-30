В Орле заявили о росте зарплат на 16 процентов

Статистики изучили динамику доходов населения Орловской области.

Орелстат обнародовал оперативные данные о заработной плате работающих на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловской области в ноябре 2022 года. По подсчетам сотрудников ведомства, средняя номинальная заработная плата, начисленная за указанный период времени, составила 40 876 рублей. По сравнению с октябрем 2022 года она увеличилась на 1,4 процента, а по сравнению с ноябрем предыдущего года выросла на 16,2 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в ноябре 2022 года увеличилась по сравнению с ноябрем 2021 года на 3 процента. Иными словами, в последнем случае статистики подсчитали ту величину зарплаты, которую не «съела» инфляция.

«В оплате труда по видам экономической деятельности сохраняется значительная дифференциация: в финансовой и страховой деятельности – 56 996 рублей, сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 48 588, государственном управлении – 45 617», — перечисляют в Орелстате.

Средняя зарплата сотрудников сферы транспортировки и хранения за отчетный период времени составила 44 278 рублей, обрабатывающих производств – 42 533, оптовой и розничной торговли – 40 837, обеспечения электроэнергией, газом и паром – 39 822.

В образовании работники зарабатывают в среднем по 37 898 рублей в месяц, в строительстве – 36 710, в области здравоохранения и социальных услуг – 36 535, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 33 998 рублей. Просроченная задолженность по зарплате работников Орловской области в январе 2023 года отсутствует, как не было ее и на протяжении всего 2022 года.

«По состоянию на 1 января 2023 года по форме №3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате» ни один хозяйствующий субъект Орловской области, подлежащий обследованию, сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы не представил», — отметил по этому поводу Орелстат.

ИА «Орелград»