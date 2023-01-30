За орловскими осужденными ужесточили контроль

В учреждениях повышается плотность перекрытия средствами видеонаблюдения.

В Орловской области в режимных учреждениях реализуются задачи повышения плотности перекрытия средствами видеонаблюдения внутренней территории. Большое внимание уделяется контролю за качеством несения службы сотрудниками караулов и дежурных смен с помощью видеокамер. В истекшем году дополнительно было установлено 132 камеры видеонаблюдения. Всего на объектах используется 1410 камер видеонаблюдения.

Такие данные привел на заседании ведомственной коллегии врио начальника Управления ФСИН России по Орловской области Александр Иванов. Как уточнили в пресс-службе ведомства, доклад прозвучал на заседании, посвященном итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 2022 год. Он отметил, что в исправительных учреждениях и подразделениях УФСИН в отчетном периоде времени были обеспечены законность и правопорядок.

Не было допущено массовых беспорядков и других групповых эксцессов, побегов осужденных из-под охраны и при конвоировании. Согласно статистике, по состоянию на 1 января 2023 года в учреждениях УФСИН России по Орловской области содержалось 3093 человека, в том числе: в трех исправительных колониях отбывало наказание 2110 человек, в двух колониях-поселениях — 358 человек, а в следственном изоляторе №1 города Орла на тот момент содержалось 625 человек.

«В исправительных учреждениях региона созданы надлежащие условия для отбывания наказания, обеспечены основные гражданские, социальные и культурные права граждан. Особое внимание в исправительных учреждениях уделяется вопросам организации воспитательного процесса и трудовой адаптации», — такое мнение высказал руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области Вадим Соколов, принявший участие в заседании коллегии.

ИА «Орелград»