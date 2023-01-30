Заболеваемость школьников ОРВИ увеличилась на 50%

Статистика прозвучала в эфире «Орловского информбюро».

По всем группам жителей региона прирост умеренный – 11%, если сравнивать прошедшую календарную неделю с предыдущей.

«Но среди детей школьного возраста прирост более 50%, что свидетельствует об активном процессе распространения ОРВИ», — отметила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области Екатерина Яшкина.

Показаниями к срочному обращению к врачу и вызову скорой является одышка, цианоз (синюшность) кожных покровов, отказ ребенка от еды и питья. При удовлетворительном состоянии тоже рекомендовано обращение за медпомощью, так как инфекции могут прогрессировать достаточно быстро, предупредила Екатерина Яшкина.

ИА «Орелград»