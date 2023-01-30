Заболеваемость школьников ОРВИ увеличилась на 50%

30.1.2023 | 14:15 Медицина, Новости

Статистика прозвучала в эфире «Орловского информбюро».

Фото Департамента образования Орловской области

По всем группам жителей региона прирост умеренный – 11%, если сравнивать прошедшую календарную неделю с предыдущей.

«Но среди детей школьного возраста прирост более 50%, что свидетельствует об активном процессе распространения ОРВИ», — отметила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области  Екатерина Яшкина.

Показаниями к срочному обращению к врачу и вызову скорой является одышка, цианоз (синюшность) кожных покровов, отказ ребенка от еды и питья. При удовлетворительном состоянии тоже рекомендовано обращение за медпомощью, так как инфекции могут прогрессировать достаточно быстро, предупредила Екатерина Яшкина.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования