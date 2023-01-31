Орловские росгвардейцы провели рейд по охотникам

Силовики проверили соблюдение правил ношения и транспортировки оружия.

В Орловской области прошли рейды, которые затронули охотников. Они были организованы силами сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии. Участие в рейдах приняли и сотрудники казенного учреждения «Орелоблохотучреждение». Участники рейдов проверяли соблюдение охотниками правил ношения и транспортировки оружия.

Оперативно-профилактическое мероприятие получило название «Браконьер». Как уточнили в Росгвардии, оно охватило несколько районов Орловской области. Отметим, что силовики попутно разъясняли орловцам новшества в законодательстве, в частности недавно вступившие в силу обновленные правила оборота оружия и боеприпасов. Силовики добавили, что разъяснительные беседы проводились не только с орловскими охотниками, но и с «жителями близлежащих регионов, прибывшими в Орловскую область для участия в охоте».

Кроме того, в ходе рейдов силовики напоминали о порядке добровольной сдачи незарегистрированного оружия, за что в Орловской области в соответствии с постановлением регионального правительства выплачивается денежное вознаграждение. Охотникам напоминали о том, что добровольная сдача оружия освобождает от уголовной ответственности. В противном случае можно попасть под следствие и суд.

«По линии лицензионно-разрешительной службы не было выявлено нарушений, что подтверждает эффективность проводимой с населением профилактической работы», — рассказал начальник отделения лицензионно-разрешительной работы по Дмитровскому, Шаблыкинскому, Урицкому, Сосковскому, Знаменскому и Хотынецкому районам Сергей Ивочкин.

Согласно ведомственной статистике, в Орловской области на учете Центра лицензионно-разрешительной работы состоит свыше 19 тысяч владельцев оружия, в собственности у которых находится порядка 35 тысяч единиц оружия. В основном это охотничьи ружья, но на руках у орловцев также имеется травматическое, газовое и сигнальное оружие.

ИА «Орелград»