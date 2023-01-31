Разрабатывается проект реставрации «Дома Лизы Калитиной»

31.1.2023 | 14:12 ЖКХ, Новости

Это будет уже не первый комплект ПСД для знакового здания Орла.

Благоустройство «Дворянки» и восстановление памятника истории и культуры «Дом Лизы Калитиной» обсудили в облсовете, сообщает пресс-служба заксобрания.

«Сейчас идет разработка ПСД, после чего будут проведены соответствующие экспертизы. По информации представителя проектной организации, за основу будет взят ранее разработанный проект, который проходил экспертизу в министерстве культуры РФ», — указано в релизе облсовета.

Документация по зеленой зоне «Дворянского гнезда» уже готова. Конкурс по поиску подрядчика намерены объявить до 6 февраля, пояснил на собрании начальник МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» Максим Лобов.

Напомним, на благоустройство «Дворянского гнезда» с его крутыми склонами, лугом, зеленью планируют направить около 99 млн рублей. Помимо отсылок к классику здесь запроектированы причал, сцена, пляж, велодорожки.

В крайнем доме над Орликом якобы жила прототип героини романа «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева – Лиза Калитина.  После революции его разбили на отдельные квартиры. Когда здание пришло в негодность, людей расселили. Чиновники размышляли, как памятник приспособить для современного использования. Звучали даже планы открыть там кафе, оставив в память о Лизе комнату-келью.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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