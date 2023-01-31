Режим повышенной готовности по ОРВИ продлен

Указ подписан губернатором 30 января, сообщает сайт правительства Орловской области.

Срок реализации мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, продлен до 28 февраля. На третьей календарной неделе января рост заболеваемости ОРВИ составил 11%. Среди школьников показатели еще выше. Фиксируются случаи заболевания гриппом. Циркулируют аденовирусы, сезонные коронавирусы, риновирусы.

Напомним, режим повышенной готовности предполагает ограничения при проведении массовых мероприятий, дополнительные профилактические мероприятия в учреждениях здравоохранения и так далее.

ИА «Орелград»