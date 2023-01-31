В Ливнах предотвратили возгорание бочек с битумом

31.1.2023 | 9:31 Новости, Происшествия

Огонь вспыхнул 31 января, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.

Сообщение о ЧП поступило в чрезвычайное ведомство в 00:14. К моменту прибытия пожарных салон тягача горел открытым пламенем, под топливным баком полыхал дизель. Огонь мог перекинуться на рядом стоящие грузовые автомобили с битумными прицепами.

Пожарные сформировали звено ГЗДС и приступили к тушению. В результате происшествия кабина «Ивеко» выгорела полностью, битумная бочка этого тягача получила термические повреждения, частично обгорела рядом стоящая битумная бочка. Остальные машины удалось спасти. На месте работали сотрудники 7-й ПСЧ и 8-й ПЧ Ливенского района.

В результате возгорания никто не пострадал. Причину произошедшего предстоит выяснить специалистам.

ИА «Орелград»

 

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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