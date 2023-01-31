В Орле продолжают эвакуировать школы из-за тревожных сообщений

31.1.2023 | 10:40 Новости, Происшествия

30 января временно прекращали занятия в 23 учреждениях. Сегодня на 10:30 в четырех.

Фото «ОрелТаймс»

Преподаватели и работники школ организованно выводят детей, правоохранители обследуют здания на наличие опасных предметов. В администрации Орла отметили, что «сигналы поступают по школам избирательно».

Напомним, сообщение о заведомо ложном акте терроризма,  совершенное из хулиганских побуждений, наказывается штрафом до 200 тысяч рублей либо принудительными работами на срок до трех лет. Если сообщение о «минировании» привело к причинению ущерба, дестабилизации работы органов власти, повлекло иные тяжкие последствия, возможно лишение свободы на срок до десяти лет.

ИА «Орелград»

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