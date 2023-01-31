В Орловской области выявили применение просроченных вакцин

31.1.2023 | 9:50 Медицина, Новости

Скорее всего, виной продления сроков годности, одобренное Минздравом.  

В двух медицинских учреждениях использовали вакцины от коронавируса с истекшим сроком, проинформировал руководитель территориального управления Росздравнадзора Михаил Михейкин на совещании в обладминистрации 30 января.

«Виновные лица были наказаны, объявлены предостережения», — цитирует Михейкина «ОрелТаймс».

Напомним, Минздрав продлил срок годности вакцине от коронавируса в августе. Для разных производителей они составили от шести месяцев до года. В основу решения легли результаты экспертизы, подтвердившей качество и эффективность. Получилось, что в ряде случаев указания сроков годности на упаковке не соответствовали новым установленным.

ИА «Орелград» 

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