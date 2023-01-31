В Орловской области за три недели погибли три пешехода

Статистика побудила полицейских провести специальную профилактическую акцию.

В Орловской области сотрудники полиции провели масштабное профилактическое мероприятие «Пешеход». Акция была направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, а также на предупреждение и пресечение нарушений пешеходами Правил дорожного движения. Акция была организована для принятия дополнительных мер в указанной сфере, а мотивом стала тревожная статистика.

Согласно официальным данным, в период с 1 по 24 января 2023 года на территории Орловской области было зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов и подлежащих госстатотчетности. В результате указанных ДТП три человека погибли, а 10 получили ранения. В целом за отчетный период времени в регионе было зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий, подлежащих включению в госстатотчетность, в результате которых пять человек погибли, а 55 получили ранения различной степени тяжести.

На фоне указанных цифр сотрудники ГИБДД призывают граждан быть внимательными на дорогах и строго соблюдать Правила дорожного движения. Между тем, выступая на заседании Орловского облсовета народных депутатов, начальник регионального УМВД Юрий Савенков отметил, что в 2022 году принимаемые меры позволили в целом снизить количество совершаемых ДТП. В 2022 году их было зарегистрировано 5245, что на 7,6 процента меньше, чем годом ранее. Количество ДТП с пострадавшими снизилось на 7,4 процента, но все равно составило внушительное число – 625.

Добавим, что в минувшем году на дорогах региона в ДТП погибли 79 человек и 796 получили ранения. С участием несовершеннолетних было зафиксировано 66 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один ребенок погиб и 77 получили ранения. Водителями автобусов было допущено 27 ДТП, в результате чего один человек погиб и 47 пострадали. Добавим, что на автотрассах федерального значения в 2022 году произошло 94 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов — 209.

ИА «Орелград»