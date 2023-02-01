КСП: В Мценске простаивает ФОК, а на хоккейной площадке нет льда

Выявленные в райцентре нарушения обсудили на заседании ведомственной коллегии.

Как сообщает Контрольно-счетная палата Орловской области, на заседании ведомственной коллегии были рассмотрены достижения целевых показателей отдельных мероприятий национального проекта «Демография» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Мценске. Мероприятие провел председатель КСП Константин Паршин. В нем приняли участие представители объектов контроля – регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения и администрации Мценска.

С результатами проверки и выявленными нарушениями участников заседания ознакомил заместитель председателя КСП Михаил Верижников. Он также рассказал о принятых мерах реагирования. Кроме того, начальник отдела контроля в бюджетной сфере Николай Панин доложил о результатах завершенной проверки и эффективности расходования бюджетных средств, направленных на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в городе Мценске.

«В ходе своего выступления отметил, что при строительстве нарушались сроки выполнения работ, в связи с чем строительство объекта фактически закончено на 18 месяцев позже намеченного срока, — следует из сообщения КСП. — В ходе выездной проверки установлено, что физкультурно-оздоровительный комплекс не эксплуатируется, отсутствует предусмотренное проектом ледовое покрытие хоккейной площадки. Также выявлены отдельные факты нарушения законодательства в сфере закупочной деятельности».

По результатам обсуждения озвученная информация была принята участниками заседания к сведению и поставлена КСП на контроль до полного устранения выявленных нарушений.

Что касается программы «Формирование современной городской среды на территории города Мценска», то аудиторы выяснили, что в 2022 году подрядчиками были нарушены сроки исполнения работ по 11 муниципальным контрактам. При этом управление ЖКХ не реализовало свое право на обращение в банк-гарант с заявлением о выплате части суммы гарантии в обеспечение исполнения контракта, соответствующей размеру начисленной неустойки за нарушение сроков. Также было установлено, что заказчиком была осуществлена приемка и оплата некачественно выполненных работ на общую сумму 325 тысяч рублей, а также невыполненных работ на общую сумму 262 тысячи рублей.

ИА «Орелград»