Три орловские компании вошли в топ лучших работодателей страны

1.2.2023 | 14:21 Новости, Общество

По версии hh.ru.

В один из авторитетных рейтингов вошли строительный, производственный холдинги, а также лесоторговая база из Орловской области. Они попали в список лучших работодателей по версии hh.ru.

Так, среди российских компаний с численностью сотрудников более 1000 человек на 138 месте оказалась Группа компаний ОДСК. Всего в топ вошло 268 финалистов этой категории.
Еще две фирмы из Орловской области – производственный холдинг «Меркурий» и Лесоторговая база вошли в рейтинг лучших работодателей в категории небольших компаний с численностью сотрудников до 250 человек. Они заняли 306 и 353 места соответственно из 367 возможных.

Добавим, что рейтинг лучших работодателей России составила платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. В полный список самых достойных в 2022 году вошли свыше 1000 компаний. Критериями для отбора были результаты HR-анкетирования, опросов сотрудников и опросов соискателей.

ИА «Орелград»

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