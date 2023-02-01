В Орле на капремонт Комсомольской потратят более 336 млн рублей

1.2.2023 | 11:22 ЖКХ, Новости

Улица вошла в список объектов национального проекта «Безопасные и качественные дорогие».

Проезжую часть и прилегающую территорию реконструируют на участке от Карачевского  до Кромского шоссе. Срок сдачи объекта – 31 августа текущего года.

Объявлен поиск подрядчика. Согласно проекту контракта, опубликованному на портале Госзакупок, капремонт пройдет в два этапа. Сначала подрядчик должен обновить дорожное полотно, установить 201 светильник и 399 дорожных знаков. Также в техзадании значится обновление бордюров на дороге-дублере.

Второй этап предусматривает устройство прилегающей территории: ремонт тротуара, строительство велодорожек, а также ремонт трамвайных остановок, переходов через пути, заездного кармана, установку 14 новых павильонов и других объектов дорожной инфраструктуры. Также необходимо восстановить зеленую зону – высадить 270 деревьев и посеять траву на общей площади 44 000 квадратных метров.

Стоимость контракта — 336,2 миллиона рублей. Первый этап реконструкции должен быть завершен до 30 июня. Второй – до 31 августа.

Добавим, что в 2023 году в нацпроект «Безопасные качественные дороги» в Орле вошли три дорожных объекта, помимо упомянутой улицы Комсомольской,  продолжение Карачевского шоссе до выезда из города и улица Космонавтов.

ИА «Орелград»

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