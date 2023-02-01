В Орле на месяц ограничат движение по шести мостам

1.2.2023 | 17:53 ЖКХ, Новости

Ограничение движения транспорта вводится в связи с монтажом системы освещения.

Фото пресс-службы Администрации Орла

Работы будут выполнять на шести объектах. В администрации Орла уточнили, что закрывать проезд по мостам не планируют. Ограничение движения транспорта подразумевает частичные перекрытия отдельных участков и полос движения в различный период времени. Это необходимо для работы техники.

Ограничение движения вводится на месяц, начиная с полуночи 1 февраля:
— Раздольный мост;
— Лужковский мост;
— мост Дружбы;
— путепровод «378 км по ул. Михалицина»;
— Октябрьский мост;
— Тургеневский мост.

Автолюбителей предупреждают о возможных затруднениях в движении по указанным мостам и просят заранее выбирать маршруты объезда участков ремонта.

Напомним, ранее администрация Орла сообщала об усилении защищенности объектов важной инфраструктуры. Подъезды к мостам и землю под ними освободили от поросли. Планируется установка камер. Освещение будет направлено не только на проезжую часть, но и на пространство под мостом.

ИА «Орелград»

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