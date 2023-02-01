В Орле водителям ТТП увеличили премии в пять раз

1.2.2023 | 14:16 ЖКХ, Новости

О новых условиях оплаты рассказали в администрации города.

С 1 февраля в компании МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Орла стали премировать водителей по-новому. Размер поощрения за 100 выполнение плана увеличили до 10 тысяч рублей.

Об этом рассказала и.о. руководителя предприятия Татьяна Иванова. Она пояснила, что с 1 февраля текущего года для водителей выросли проценты премиальных выплат. В итоге их зарплата может увеличиться до 45-47 тысяч рублей в месяц.

«Если, например, раньше, привозя 100% плана, водитель получал, грубо говоря, 2 000 рублей, то теперь эта сумма составит 10 000. Раньше премиальные начисления составляли 1% от выручки, теперь же эта сумма возрастает до 10%», — цитирует пресс-служба администрации Орла Иванову.

И.о руководителя добавила, что это не единственная приятная новость для сотрудников Трамвайно-троллейбусного предприятия Орла. Водители смогут воспользоваться услугами банка-партнера, который обслуживает зарплатный проект сотрудников организации. Банк готов предоставлять льготные условия при оформлении ипотеки или автокредита.

Татьяна Иванова сообщила, что на предприятии есть несколько открытых вакансий для водителей категории D. Желающие могут обратиться в МУП «ТТП» по телефонам  (4862) 20-13-80, 20-13-84.

ИА «Орелград» 

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