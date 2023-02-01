Воздух Орла проверили на экстремальные загрязнения

Обнародована информация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в Орле.

Краткий обзор за 2022 год обнародовало региональное управление экологического надзора и природопользования. Из него следует, что наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы города Орла осуществлялись комплексной лабораторией по мониторингу окружающей среды Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Добавим, что как и в предыдущие годы они проводились на четырех стационарных постах.

«В 2022 году в атмосфере города высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось, — к такому заключению пришли специалисты. — По сравнению с 2021 годом уменьшилась среднегодовая концентрация пыли — с 0,176 до 0,162 мг/м3, диоксида серы — с 0,002 до 0,001 мг/м3, оксида углерода — с 1,5 до 1,4 мг/м3, оксида азота — с 0,019 до 0,017 мг/м3, фенола — с 0,005 до 0,004 мг/м3».

В 2022 году концентраций вредных веществ, превышающих предельно допустимые нормы, в областном центре не наблюдалось. В соответствии с принятой градацией уровень загрязнения атмосферного воздуха в областной столице оценивается как «низкий», то есть благоприятный для проживания.

Ранее сообщалось, что в 2019-2021 годах исследования атмосферного воздуха производились на территории 13 административных районов Орловской области и города Орла. Учитывая приоритетный вклад в загрязнение атмосферного воздуха автотранспорта и специфику выбросов промышленных объектов, расположенных в области, мониторинг состояния загрязнения атмосферы проводился по 12 показателям: пыли, окислам азота, сернистому ангидриду, оксиду углерода, фенолу, формальдегиду, акролеину, саже, метилмеркаптану, сероводороду, аммиаку, пятиокиси ванадия (на территории Орла) с определением среднесуточных концентраций загрязняющих веществ.

Также специалисты оценили метеорологические условия в городе Орле в декабре 2022 года. Сообщается, что средняя месячная температура воздуха составила минус 3 градуса Цельсия, что на 1,3 градуса оказалось выше климатической нормы. Осадков выпало 129 миллиметров, или 274 процента от климатической нормы. Ветер преобладал южной четверти с максимальной скоростью 6 метров в секунду без учета порывов.

ИА «Орелград»