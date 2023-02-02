Андрей Клычков: Президентские выплаты орловским медикам поступят на этой неделе

2.2.2023 | 11:01 Медицина, Новости

Губернатор Орловской области рассказал в прямом эфире 1 февраля о дополнительных выплатах для первичного звена здравоохранения.

Из размер составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей. По словам Клычкова, никакого дополнительного оформления для получения президентских социальных выплат не требуется. Средства начислят на счета врачей и медперсонала автоматически. Деньги начнут поступят уже в ближайшие дни.

– На этой неделе начинаются президентские социальные выплаты для работников первичного звена здравоохранения, — уточнил губернатор.

Напомним, по распоряжению Президента Владимира Путина, врачам центральных и районных больниц установлена выплата в 18,5 тысячи рублей, медицинскому персоналу среднего звена – 8 тысяч, фельдшерам – 7 тысяч, младшему медперсоналу – 4 тысячи. Врачам первичного звена ежемесячно будут перечислять 14,5 тысячи рублей, сотрудникам скорой – 11,5 тысячи рублей.

Отметим, на декабрь 2022 года системе здравоохранения Орловской области не хватало порядка 400 врачей и около 200 средних медработников.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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